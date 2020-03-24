شاهد: بعيدًا عن كورونا.. ماذا تعرف عن ووهان الصينية “بؤرة انطلاق الفيروس”

2020/03/24 | 21:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يقتصر معرفة مدينة ووهان الصينية عاصمة مقاطعة هوبي، لدى الكثير من الشعوب ومنها العربية، على الجانب المتعلق بانتشار فيروس كورونا فقط، دون المام بالجوانب العريقة الاخرى لهذه المدينة.وأظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، مشاهد مبهرة وتطور عمراني عظيم يطغى على هذه المدينة التي يقبع فيها الكثير من العراقيين للدراسة هناك.ايها […]

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