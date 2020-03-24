القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان: إصابة مواطنين عراقيين بكورونا

2020/03/24 | 21:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان، أمين النصراوي، اليوم الثلاثاء، إصابة مواطنين عراقيين بفيروس كورونا المستجد، في لبنان.وقال النصراوي في تصريح صحفي خاص لوكالة الأنباء العراقية، إن “السفارة […]

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