أميركا: حاكم ولاية نيويورك: الإصابات في الولاية تجاوزت 25 ألفاً من أصل 44 ألفاً في عموم الولايات المتحدة

2020/03/24 | 21:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاكم ولاية نيويورك في رد على ترامب: لا تجوز المفاضلة بين الاقتصاد والأرواح حاكم ولاية نيويورك: في الصين حلوا 80% من المشاكل الصحية بالتصدي والفحص قبل تفاقم المرض حاكم ولاية […]

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