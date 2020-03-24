كوردستان تطالب المستشفيات الخاصة بخفض أجورها بمقدار 25٪

2020/03/24 | 21:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، جميع المستشفيات الخاصة بتخفيض أجورها بمقدار 25 في المئة، محذرة المستشفيات غير الملتزمة بمواجهة إجراءات قانونية.

وجاء في كتاب رسمي للوزارة مذيل بتوقيع الوزير سامان برزنجي، اطلعت عليه شفق نيوز، انها تطالب جميع المستشفيات الخاصة (الاهلية) بتخفيض اجور جميع اقسامها بنسبة 25 بالمائة في ظل الظرف الحالي.

وحذر الكتاب المستشفيات التي لاتلتزم بهذا القرار باتخاذ اجراءات قانونية ضدها.

ولم يحدد الكتاب طبيعة الاجراءات التي يمكن للوزارة اتخاذها بحق المستشفيات المخالفة.

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