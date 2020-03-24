كركوك تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/24 | 21:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في محافظة كركوك يوم الثلاثاء بتسجيل إصابة جديدة بالوباء في المحافظة.

وقالت الخلية في تصريح خاص لشفق نيوز، إن الفحوصات المخبرية التي أجربت في المحافظة كشفت إصابة إمراة عمرها ٧٠ سنة بفيروس كورونا وهي من اهالي ناحية تازة جنوب كركوك بفيروس كورونا.

وأضافت الخلية أنها أرسلت نتائج الفحوصات إلى مختبرات بغداد لتأكيد الحالة.

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