فوج طوارئ كربلاء الثالث يبادر بتوزيع سلات غذائية للعوائل المتعففة

2020/03/24 | 21:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..بادر فوج طوارئ كربلاء الثالث القتالي بتوزيع سلات غذائية للعوائل المتعففة وأصحاب الدخل المحدود في المحافظة.وقال مصدر في قيادة شرطة كربلاء، مساء الثلاثاء، لـــ ( المستقلة ) في “مبادرة انسانية ، والى جانب مهامهم الأمنية الكبرى بادر فوج طوارئ كربلاء الثالث القتالي في القيادة بتوزيع سلات […]

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