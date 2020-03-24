2020/03/24 | 21:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قال عضو تحالف الفتح محافظة كربلاء النائب حامد الموسوي ، إن ” الحديث عن الاستهداف الأميركي للمرجعية الدينية هو معلومة وليس تحليل، مبينا بأنه لا “يوجد موقف حقيقي لعدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة بشأن قضية السيادة” .وقال الموسوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح :الامريكان يستهدفون المرجعية والزرفي لا موقف له) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح :الامريكان يستهدفون المرجعية والزرفي لا موقف له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).