صحة الكرخ تعلن الأعداد التراكمية لحالات الإصابة والاشتباه والشفاء من فيروس كورونا

2020/03/24 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلن مدير دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، جاسب لطيف علي الحجامي، اليوم الثلاثاء، عن الأعداد التراكمية لحالات الإصابة والاشتباه والشفاء من فيروس كورونا.ونشر الحجامي على صفحته بموقع “فيسبوك” تفاصيل الحالات، وكانت كالتالي: – عدد الحالات المشتبه بها 310 حالات -عدد الحالات الموجبة 22 حالة -عدد الحالات التي تم شفاؤها 13 […]

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