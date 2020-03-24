المالية النيابية تعلن الغاء توصيتها باستقطاع نسبة من رواتب موظفي الدولة

2020/03/24 | 21:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية في البرلمان، الثلاثاء، الغاء توصية استقطاع جزء من رواتب الموظفين لمواجهة ازمة فيروس كورونا.وقال رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، في بيان مقتضب، إن “خلية الازمة النيابية […]

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