كورونا يضيف كلمة جديدة للقاموس الإنكليزي الشعبي

2020/03/24 | 21:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نتيجة عدم التزام البعض للتعليمات التي تصدرها جهات معنية في العالم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أدرج القاموس الإنكليزي الشعبي كلمة جديدة على هؤلاء الأشخاص؛ الذين يتسببون في معاناة الآخرين خلال فترة الوباء العالمي، مثل تخزين الكثير من السلع مما يؤدي إلى نقص المعروض منها.وأدرج القاموس الإنكليزي الشعبيurban dictionary هذه الكلمة الجديدة لتشير […]

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