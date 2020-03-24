كركوك تسجل ٳصابة جديدة بكورونا لامرٲة مسنة

2020/03/24 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في ناحية تازة".

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