الحكيم يوجه بتقديم التسهيلات للعراقيين الراغبين بالعودة

2020/03/24 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، كافة السفارات والقنصليات في الخارج بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للعراقيين الراغبين بالعودة الى البلاد.وغرد الحكيم على صفحته في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "اوعزنا الى كافة سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لعودة الراغبين من العراقيين الى البلاد والحرص على سلامتهم وتوفير أرقام هواتف الاتصال لموظفينا في السفارات والقنصليات للتواصل مع الراغبين في البقاء في تلك البلدان للاطمئنان على سلامتهم".​اوعزنا الى كافة سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لعودة الراغبين من العراقيين الى البلاد والحرص على سلامتهم وتوفير أرقام هواتف الاتصال لموظفينا في السفارات والقنصليات للتواصل مع الراغبين في البقاء في تلك البلدان للاطمئنان على سلامتهم— محمد علي الحكيم (@maalhakim) March 24, 2020​​​

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