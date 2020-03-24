كاهن إيطالي يضحي بحياته من أجل شاب مصاب بكورونا!

2020/03/24 | 21:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..مات الراهب دون جوزيبي بيرارديللي (72 عاما)، كاهن إبراشية كاسنيجو، وهي قرية صغيرة تقع شمال شرقي ميلانو، بعد أن تبرع بجهاز التنفس لمريض شاب كان يكافح هو الآخر من أجل حياته.وصف الراهب بيرارديللي دائما بأنه “مرح ومفعم بالحماس”، وبعدما أصيب بالفيروس نقل إلى أحد المستشفيات بمدينة لوفيري بمنطقة بيرغامو، أحد أكثر المناطق تضررا بكوفيد-19.[…]

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