ماهي الفيتامينات التي تساعدك على محاربة فيروس كورونا

2020/03/24 | 21:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، تتركز أفكارنا وأفعالنا حول التركيز على صحتنا، سواء كنا نحاول الحفاظ على أنفسنا أو المساعدة في رعاية أحبائنا، فقد حان الوقت لنكون جديين في حماية أنظمتنا المناعية.واليكم مجموعة من الفيتامينات التي يحتاجها الإنسان لبناء نظام مناعة صحي.فيتامين Cيمكن أن يساعد في حماية الخلايا ويحافظ على صحة الجلد والأوعية الدموية

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