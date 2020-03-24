بعد تسجيل “إصابة بكورونا” الداخلية السورية تعلن حظر التجوّل

2020/03/24 | 21:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الإعلان عن “إصابة واحدة” بفيروس “كورونا”، تستعد سوريا للدخول في مرحلة حظر التجول اعتباراً من يوم غد الأربعاء.وأكدت وزارة الداخلية أنها “ستقوم بالإشراف على تطبيق #حظر_التجول الذي أقره

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