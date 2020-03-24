مصرف يتبرع بـ120 مليون دينار لدعم جهود مواجهة كورونا

2020/03/24 | 21:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مصرف المشرق العربي الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، عن التبرع بمبلغ 120 مليون دينار لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا الجديد.وقال المصرف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "ادارة مصرف المشرق العربي قررت التبرع بمبلغ 120 مليون دينار لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا".واضاف ان "مبادرة المصرف بالتبرع جاءت في اطار مبدا التكافل الاجتماعي والشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه بلدنا الذي يواجه تحديا جديدا يتمثل بكورونا".

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