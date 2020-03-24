عالم ينهار عالم ينهض…!

2020/03/24 | 22:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صادق الحسيني غزوة الكورونا تقلب الموازين من الغرب الى الشرق كل التقارير والمؤشرات والعلائم والقرائن الواردة الينا من الغرب وبشكل اخص من امريكا تؤكد لنا بان منظومة الغرب المادية تسير القهقرى وتمضي بقوة نحو الانحطاط والفشل الذريع والهزيمة الكبرى امام مستجدات ما بات يعرف بتحدي الكورونا …! عشرات السنين وكل هم واهتمام القادة الامريكيين […]

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