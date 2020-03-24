قاضٍ أميركي يُلزم إيران بدَفع /202/ مليون دولار لأسرة عراقيّة، فما السبَب؟

2020/03/24 | 22:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حينما كانت #أميركا موجودة في #العراق بعد تغييرها لنظام #صدام_حسين عام 2003، كانت تحتاج للعديد من العراقيين في عدّة اختصاصات للتعاون والتعامل معها في البلاد، إلى حين خروجها من #بغداد

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