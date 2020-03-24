أحمد صبحى منصور - خاتمة كتاب ( أكابر المجرمين من المستبدين ورجال الدين في كوكب المحمديين )

2020/03/24 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور ( كورونا أقل ضررا من أكابر المجرمين من المستبدين ورجال الدين في كوكب المحمديين .).1 ـ بدأ نشر أول مقال في هذا الكتاب مع بداية إنتشار مرض كورونا ، وتتالت المقالات، واليوم وفى كتابة الخاتمة أصبح العالم كله تحت قصف فيروس كورونا .طائرة قاذفة مقاتلة تهاجم البشر من الهواء ومن أسطح الجمادات بمجرد لمسها ، تدخل الحلقوم وتستعمر جهاز التنفس ، تحتل الخلايا وترغمها على إنتاج البلايين من نفس الفيروس ......

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