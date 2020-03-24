الكيان الاسرائيلي يسجل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا

2020/03/24 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة للاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء عن وفاة حالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا القاتل في مستشفى هداسا.وأشارت صحة الاحتلال إلى أن الحالة الثالثة تبلغ من العمر 87 عاما.يُشار إلى أن الاحتلال أعلن عصر اليوم الثلاثاء عن وفاة مستوطنة مصابة بفيروس كورونا وتبلغ من العمر 67 عامًا.وحول عدد الاصابات أعلنت وزارة الصحة للاحتلال […]

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