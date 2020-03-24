تسجيل اصابة رابعة مؤكدة بفيروس كورونا في الديوانية

2020/03/24 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه عضو منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، الثلاثاء (24 اذار 2020)، رسالة الى كبار السن والشباب في العراق والاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة بشأن انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة البقاء في المنازل قبل وق

بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة صحة الرصافة/ محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن التوزيع الجغرافي الوبائي لحالات الإصابة بفيروس الكورونا المستجد .

وذكر بيان للصحة، تلقته (بغداد اليوم)، "وصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الرصافة إ

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، الدكتور عمر الوائلي، اليوم الثلاثاء ( 24 اذار، 2020)، عدم وجود أي قرار يسمح للايرانيين الذين يعملون مع العتبات او ممن لديهم عقود عمل واقامة بالعبور إلى داخل الاراضي العراقية.

وقال الو

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