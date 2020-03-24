ديالى تعلن تسجيل 13 حالة اشتباه بكورونا وسلامة 7 منها

2020/03/24 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالىأعلنت حكومة ديالى المحلية، الثلاثاء، تسجيل 13 حالة اشتباه بفيروس كورونا داخل المحافظة.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "صحة ديالى سجلت خلال الساعات الماضية 13 حالة اشتباه بفيروس كورونا 7 منها وصلت نتائجها قبل قليل وكانت سلبية اي انها غير مصابة بالفيروس وسيتم اخلاءها من مركز الحجر الصحي".

واضاف بدر، ان "6 حالات اخرى لم تصل نتائجها حتى الان"، مؤكدا ان "اية نتيجة تظهر سيتم اعلام الرأي العام المحلي مباشرة تطبيقا لمبدأ الشفافية"، لافتا الى ان "ديالى لاتضم حاليا سوى حالة اصابة مؤكدة واحدة من اهالي بلدروز سجلت يوم امس".

ويواجه قضاء بلدروز، (35كم شرق مدينة بعقوبة)، مركز محافظة ديالى، امكانية عزله كلياً عن بقية مناطق ديالى، بعد التأكد من اصابة احد ابناء القضاء بفيروس (كورونا)، المستجد، والذي يعمل في مجال يجعله بتماس مباشر مع العشرات من اهالي القضاء بشكل يومي.

صلاح مهدي، مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى ، كشف عن اسباب خطورة الاصابة السادسة التي سجلتها المحافظة بفيروس كورونا، قائلاً: "ان الفحوصات المختبرية التي كشفت مساء يوم امس، تفيد بتسجيل حالة اصابة مؤكدة لشاب من اهالي قضاء ببلدورز".

واضاف مهدي في حديث لـ ( بغداد اليوم )، ان "خطورة هذه الاصابة تمكن، ان المصاب يعمل في عيادة والده للاشعة، وليس موظفاً في المستشفى كما روت بعض وسائل الاعلام"، مبينا ان "المصاب ينقل بشكل يومي 3 من افراد اسرته العاملين بالمستشفى، كما ان عمله في الاشعة يجعله في حالة تلامس دائم مع العشرات".

واشار مدير مكتب حقوق الانسان الى ان "المصاب لم يغادر منطقته منذ اسابيع، ما يعني انه انتقل اليه الفيروس من مصاب اخر داخل بلدروز (غير معروف حتى الان)".

وتابع، ان "هناك اهتماما كبيرا من قبل خلية الازمة، حيث بدأت اجراءاتها من خلال اعطاء كادر مستشفى بلدروز اجازة اجبارية واخذ عينات من اسرة المصاب والمتلامسين معه وتشديد اجراءت فرض الحظر الشامل".

وكان قائممقام قضاء بلدروز، اعلن يوم امس عن تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا في القضاء لشاب، يعمل في احدى العيادات الطبية، الامر الذي قد يتسبب بفرض الحجر الصحي على المدينة بشكل كامل، منعاً لتفشي الوباء بصورة كبيرة، فيما أصدرت مستشفى بلدروز العام، عدة قرارات منها اعطاء اجازة ’’اجبارية’’ لمدة خمسة ايام لكافة منتسبيها على ان يتم التزامهم بالتعليمات الصحية والوقائية داخل بيوتهم واستلام المستشفى من قبل فريق متخصص من مركز الدائرة .

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (24 اذار 2020)، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق الى 316 حالة والوفيات الى 27.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مختبراتها شخصت 50 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق وكالتالي: بغداد الرصافة: 2، بغداد مدينة الطب: 1، البصرة: 11، نينوى: 4، كربلاء: 3، ديالى: 1، النجف: 13، السليمانية: 8، اربيل : 6، دهوك: 1".

وأضافت، أنه "تم تسجيل 4 وفيات جديدة (2 في كربلاء وواحدة في البصرة والرابعة في السلسمانية)، وتم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة (9 في السليمانية وحالة واحدة في الكرخ والبصرة وحالتين في النجف)".

وتابعت الصحة أن "مجموع الإصابات المشخصة في العراق بلغ حتى تاريخ البيان 316، ومجموع الوفيات: 27، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء: 75"، مؤكدة على "الالتزام باوامر لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وتطبيق توجيهات الوزارة للوقاية الشخصية والمجتمعية، ومحاسبة المخالفين من قبل الجهات المعنية".

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