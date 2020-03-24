2020/03/24 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتنبئ بتطور فيروس كورونا يتوقع نهايته قريبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 22:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتنبئ بتطور فيروس كورونا يتوقع نهايته قريبا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتنبئ بتطور فيروس كورونا يتوقع نهايته قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).