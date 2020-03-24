شاهد: برج خليفة يشارك في حملة “خليك بالبيت” على طريقته الخاصة!

2020/03/24 | 22:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شارك برج خليفة في دبي بحملة “خليك في البيت”، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.ونشر حساب برج خليفة الرسمي، عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر العبارتين “خليك في البيت” و”Stay Home”، باللغتين الإنجليزية والعربية.#StayHome #خلك_في_البيت pic.twitter.com/cfG3bJIzmM — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) March 23, 2020 ورداً […]

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