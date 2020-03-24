صحة ذي قار: الفحص المختبري اكد سلامة 10 حالات يشتبه إصابتها بفيروس كورونا

2020/03/24 | 22:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، أن “نتائج الفحص المختبري أثبتت سلامة 10 حالات جديدة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري أنه تم ارسال 17 عينة لحالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا الى مختبر الصحة العامة في بغداد.وبين، ان “نتائج الفحص المختبري أثبتت سلامة 10 حالات حيث كانت […]

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