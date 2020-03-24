طهران تعلن وصول عدد الوفيات إلى 1934 حالة

2020/03/24 | 22:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، عن وصول عدد الوفيات في البلادإلى 1934 حالة، فيما أكدت أن الوفيات ارتفعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن “العدد الإجمالي للمصابين بالمرض ارتفع بواقع 1762 حالة، خلال نفس الفترة، ووصل إلى 24811 إصابة”.وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون […]

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