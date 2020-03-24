2020/03/24 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية حقوق الانسان تدعم مقترح إطلاق سراح المرضى وكبار السن باستثناء جرائم الإرهاب وأمن الدولة والمخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 22:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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