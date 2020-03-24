استجابة لمبادرة الشيخ الخزعلي.. كتلة صادقون تستنفر إمكاناتها مع تنظيمات الحركة لمساعدة العوائل المتضررة من إجرءات مكافحة كورونا

2020/03/24 | 22:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت كتلة صادقون النيابية المدعومة من آمين عام حركة عصائب أهل الحق، الشيخ الآمين قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، استجابتها لدعوة الشيخ الآمين بإطلاق حملة كبيرة لدعم العوائل المتضررة من الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا وغلق المحال والأسواق، فيما بيّن أعضاء الكتلة عدم ادخارهم جهدًا في مد يد العون والوقوف مع ابناء الشعب.[…]

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