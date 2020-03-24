بارزاني ومسؤول امريكي يبحثان مساعدة الاقليم في منع تفشي كورونا

2020/03/24 | 22:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء مع مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان الولايات المتحدة الأمريكية.

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