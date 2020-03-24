2020/03/24 | 22:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]قرر اهالي قضاء خانقين في محافظة ديالى بناء مستشفى حديث من خلال جمع التبرعات المالية لمواجهة فيروس كورونا ودعم الموسسة الصحية وتعزيز قدراتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهالي خانقين يقررون بناء مستشفى لمواجهة كورونا بتبرعاتهم) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهالي خانقين يقررون بناء مستشفى لمواجهة كورونا بتبرعاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).