السهلاني يطالب بإجلاء الجالية العراقية العالقة في دول العالم

2020/03/24 | 22:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب الدكتور وليد السهلاني ، اليوم، باتخاذ الإجراءات السريعة التي تضمن اجلاء الجاليات العراقية العالقة في دول العالم ، بسبب تفشي فايروس كورونا.ودعا السهلاني في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان ” وزارة الخارجية وسلطة الطيران المدني الى متابعة اوضاع الجالية العراقية ، مبينا انهم يمرون في ظروف استثنائية […]

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