بارزاني يبحث مع مسؤول أمريكي مكافحة كورونا والإرهاب

2020/03/24 | 22:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع وزير الخزانة الامريكي تنمية العلاقات مع اقليم كوردستان والاجراءات من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا ومواجهة تمويل الإرهاب.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ان بارزاني ومساعدة وزير الخزانة الامريكي مارشال بيلينغسلي اجريا مكالمة هاتفية بحثا خلالها تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا، ومناقشة سبل مساعدة إقليم كوردستان لمكافحة كورونا.

واضاف البيان ان الجانبين استعرضا الإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل مساعدة الإقليم من قبل الولايات المتحدة في هذا الجانب.

وتابع انه جرى في المكالمة الهاتفية بحث الإصلاحات التي تواصل حكومة إقليم كوردستان تنفيذها على أرض الواقع، مضيفا انه تمت مناقشة سبل تعزيز الاستثمار الأمريكي والتجارة في إقليم كوردستان.

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