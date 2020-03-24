البرلمان يعلق على صرف “منحة طوارئ” إلى النواب

2020/03/24 | 22:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نفت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، انباء تحدثت عن صرف منحة طوارئ إلى اعضاء المجلس.وقالت الدائرة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “نشرت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده صرف منحة طوارئ لاعضاء مجلس النواب ، وتنفي الدائرة الإعلامية هذا الخبر جملة َوتفصيلا وتؤكد انه عار […]

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