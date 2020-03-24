صحة ذي قار تعلن سلامة 10 حالات مشتبه إصابتها بفايروس كورونا

2020/03/24 | 22:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم الثلاثاء أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة 10 حالات جديدة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا .وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقته "كلكامش برس " أنه تم "ارسال 17 عينة لحالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا الى مختبر الصحة العامة في بغداد".مبينا ان "نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة 10 حالات حيث كانت نتيجتها سالبة أي غير مصابة بفايروس كورونا وبأنتظار نتائج الحالات السبعة الاخرى".وأضاف ان "المحافظة حاليا خالية من اي اصابة بهذا الفايروس لاسيما بعد شفاء الشخصين المصابين".

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