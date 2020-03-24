بعد نانسي عجرم.. العثور على جثة قرب شقة نجلاء فتحي

2020/03/24 | 22:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة على خطى الفنانة نانسي عجرم، تواصل مباحث قسم شرطة الفيوم، بجنوب القاهرة، جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة سيدة بجانب فيلا الفنانة نجلاء فتحي بالفيوم.وكان أحد الفلاحين القاطنين في المنطقة قد عثر أثناء قيامه بري أرضه على جثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، وترتدي ملابس كاملة ومخنوقة، وتم […]

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