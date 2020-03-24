ابتسام الناجي: من حق الفنان ان يلجأ الى اقصاء الملامح

2020/03/24 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وداد إبراهيم تندرج تجربة الفنانة التشكيلية (ابتسام الناجي) ضمن فناني جيل الثمانينيات من القرن الماضي، عاشت في بيئة تلفها أجواء الفن والثقافة في مدينة ميسان متأثرة بخالها الفنان التشكيلي (عبد اللطيف ماضي).فزاولت الرسم منذ طفولتها فوجدت التشجيع من عائلتها ما جعلها تسير على دروب الفن منذ ادراكها لمعنى اللون والقماشة وضربات الفرشاة.درست في ...

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