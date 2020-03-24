للمرة الأولى في أميركا.. لا تذاكر في السينما

2020/03/24 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : ألقت ظلال أزمة فيروس كوفيد-19 بظلالها على دور العرض السينمائي، حيث لم تبع تذكرة واحدة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في تاريخها، باستثناء مرة وحيدة عام 1994 بسبب كارثة طبيعية.وبرغم أن الأمر كان متوقعاً نظراً لإغلاق أغلب دور العرض أبوابها منذ عدة أيام، إلا أن هناك استثناءات تتمثل في سينما ...

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