الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

2020/03/24 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : كشفت دراسة حديثة، عن أن الروائح القوية تثير ذكريات التجارب السابقة، ما يتيح إمكانية استعمالها في علاج الاضطرابات المتعلقة بالذاكرة.وقال عالم الأعصاب بجامعة بوسطن، ستيف راميريز، الأستاذ المساعد في علم النفس وعلوم الدماغ: “إذا كان من الممكن استعمال الرائحة لاستخلاص ذكريات غنية للذاكرة، حتى في تجربة صادمة، فيمكننا الاستفادة من ...

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