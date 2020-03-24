2020/03/24 | 22:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، تتركز أفكارنا وأفعالنا حول التركيز على صحتنا، سواء كنا نحاول الحفاظ على أنفسنا أو المساعدة في رعاية أحبائنا، فقد حان الوقت لنكون جديين في حماية أنظمتنا المناعية.واليكم مجموعة من الفيتامينات التي يحتاجها الإنسان لبناء نظام مناعة صحي.فيتامين Cيمكن أن يساعد في حماية الخلايا ويحافظ على صحة الجلد والأوعية الدموية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهي الفيتامينات التي تساعدك على تقوية جهازك المناعي لمحاربة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماهي الفيتامينات التي تساعدك على تقوية جهازك المناعي لمحاربة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).