2020/03/24 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس كتلة "الوطن اولا" النيابية محمد اقبال الصيدلي، الثلاثاء، أن وباء كورونا كشف الكثير من الخفايا على مستوى العالم أجمع، مشيراً إلى أن الحكومات كافة تجني اليوم ثمار سياساتها الخاطئة تجاه شعوبها.

وقال الصيدلي في تصريح صحفي، "عندما نشاهد طوابير الناس وهي تقف أمام المتاجر وتتزاحم وتتخاصم في مختلف الدول ندرك بوضوح تقصير الحكومات بحق شعوبها"، مبيناً ان "ما يحصل اليوم نتاج طبيعي لسلوك اصحاب رؤوس الأموال ممن فضلوا كلفة الإنتاج والأيدي العاملة الرخيصة وحرموا الشعوب من الإنتاج المحلي، وانفقوا المليارات على صفقات السلاح طلباً للأمن ناسين أن الامن منهج حياة وليس سلاح".

وأضاف: إن "تغافل الحكومات عن انفاق ملايين الدولارات لضمان أمنها غذائياً وتجارياً وصناعياً أوقعها في فخ انفاق المليارات الآن على وقاية شعوبها وتوفير احتياجاتها"، مضيفاً بأن "الخسارة غدت مضاعفة بعدم تشغيل المواطنين، ونقل الصناعات الى الدول ذات العمالة الرخيصة، فضلاً عن اخراج العملة الصعبة التي تعتبر اساس الرصيد الاقتصادي الضامن لرفاهية الشعوب".

وعبر الصيدلي عن "قناعته بأن العالم بحاجة لإعادة النظر بهذه السياسات، واعتماد رؤى وبرامج جديدة تتناسب مع مرحلة ما بعد كورونا والتي ستشهد اعادة حتمية في تشكيل الانظمة السياسية وفي ترتيب الأولويات".

بغداد اليوم - بغداد

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