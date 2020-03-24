ما الذي حدث في مجمع سيبيران في اربيل!

2020/03/24 | 22:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخص عاد من ايران بطريقة غير شرعية دون علم السلطات (قجغ) وهو مصاب بالفيروس قام أهالي المنطقة بإبلاغ السلطات عنه لاحقاً وتم فحصه وتبين انه مصاب .تم إصدار قرار […]

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