دولة القانون: هناك من يدفع باتجاه الحرب الاهلية او التقسيم داخل البلاد

2020/03/24 | 22:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو ائتلاف دولة القانون، خالد الاسدي، اليوم الثلاثاء،، ان “محمد توفيق علاوي استطاع تشكيل حكومة جيدة”.وقال الاسدي لـ”العهد”، ان “العلاقات الشيعية الكردية والسنية حصل فيها شيء من الارتباك”، مضيفا، ان “تكليف الزرفي جاء خلافا لرأي الاغلبية الشيعية”.واضاف، ان “تكليف الزرفي تجاوز الاغلبية الشيعية”، مضيفا، انه “اصبحنا مثل “قوم جالوت” الكل يقول ابعث […]

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