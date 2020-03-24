ديالى تسجل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/24 | 22:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت خلية ازمة ديالى، تسجيل حالات اشتباه جديدة بفايروس كورونا الوبائي في المحافظة .وقالت الخلية في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس "ان " 13 حالة اشتباه بمرض كورونا المستجد سجلت خلال الساعات الماضية ، وان 7 حالات ،كانت نتائجها سلبية اي انها غير مصابة بالمرض وسيتم اخلاؤها من العزل الصحي".واضاف البيان" ان حالات الاشتباه الاخرى ستعلن امام الرأي العام بعد وصول نتائج التحليلات المختبرية ".

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