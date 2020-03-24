بغداد توضح حقيقة طرد 600 طالب عراقي من إيران

2020/03/24 | 22:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الخارجية طرد 600 طالب عراقي من إيران بعد ان نشرت وسائل الاعلام السعودية تقريرا عن الموضوع....

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