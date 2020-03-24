2020/03/24 | 22:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل مخالفات لـ 304 عجلة في واسط وحجز 95 دراجة مخالفة لإجراءات الحظر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 22:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل مخالفات لـ 304 عجلة في واسط وحجز 95 دراجة مخالفة لإجراءات الحظر) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل مخالفات لـ 304 عجلة في واسط وحجز 95 دراجة مخالفة لإجراءات الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).