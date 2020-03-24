العالم مايكل ليفيت يتوقع قرب نهاية وباء فيروس كورونا

2020/03/24 | 22:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع العالم مايكل ليفيت الحائز جائزة نوبل، الذي سبق وتنبأ بشكل تطور فيروس كورونا في الصين، قرب نهاية الوباء في العالم.وتفيد صحيفة Los Angeles Times، بأن عالم الكيمياء مايكل […]

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