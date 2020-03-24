خلية ازمة الفلوجة لـ” العهد نيوز” توزيع رواتب الموظفين في دوائرهم كإجراء احترازي لمنع الاصابة بفيروس كورونا

2020/03/24 | 22:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار..اوعز رئيس خلية ازمة كورونا قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي اليوم ، الثلاثاء، توزيع رواتب كافة الموظفين في دوائرهم كاجراء احترازي لمنع الاختلاط لتجنب الاصابة بفيروس المرض .وقال الدليمي في حديث لوكالة الـ ” العهد نيوز”، ان ” خلية ازمة كورونا في مدينة الفلوجة قررت توزيع كافة رواتب […]

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