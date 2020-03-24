صحة كوردستان تعلن 6 إصابات جديدة بكورونا في السليمانية

2020/03/24 | 22:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، ان الوزارة واستمرارا لعمليات الفحص والتفتيش عن المشتبه باصابتهم، تم العثور على ستة مصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مدينة السليمانية.

وأوضح البيان أن المصابين من عائلتين ولامسوا مصابي الأمس وهم ثلاث نساء وطفلان ورجل واحد من اهالي قضاء دربنديخان.

وأشار البيان إلى أن المجوع الكلي للمصابين في عموم إقليم كوردستان وصل الى 97 ، توفي منهم اثنان.

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