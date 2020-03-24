كربلاء تعلن 4 إصابات جديدة بكورونا

2020/03/24 | 22:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كربلاء، يوم الثلاثاء، تسجيل أربع إصابات جديدة مُثَبتة ومُؤَكدة مُختبرياً بفيروس كورونا المُستجد في المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "تم تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس الوبائي، وجميعهم من الذكور وبصحة الدورة مُستقرة".

وأوضح أن "الأول بعمر ( 46 ) عاماً من سكنة منطقة البهادلية، ومُلامساً للمُتوفي بعمر ( 38 ) عاماً ، والذي أُعلن عن وفاته في بيان سابق من يوم أمس الإثنين، والإصابة الثانية لمُصاب بعمر ( 62 ) ويسكن حي التحدي، وعائد من سوريا، والأصابة الثالثة لمُواطن بعمر ( 38 ) عاماً من أهالي منطقة فريحة، أما الإصابة الرابعة فقد كانت لمُواطن يبلغ من العمر ( 45 ) عاماً من سكنة حي المعملجي".

وتابع كاظم، إنه " تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع المُلامسين لهم من عوائلهم من خلال إجراءات الحجر والإستضافة الطبية في إحدى الأماكن المُخصَصة لذلك".

ولفت الى أنه "بعد تسجيل الإصابات الجديدة ، فإن إجمالي الإصابات المُسجَلة في المُحافظة, إرتفع الى ( 20) حالة، تماثلت ( 3 ) منها للشفاء تدريجياً، وخرجت مُتحسنة وبوضع صحي جيد، والحالات الـ ( 13 ) المُتبقية، بضمنها الحالات الجديدة، يخضعون لرقابة وعناية صحية مُشددة، وبإشراف ملاك طبي مُتخصص ، وحسب اللوائح الصحية العالمية، في حين فارق الحياة ( 4 ) مُصابين ( رجلين وإمرأتين) من المجموع الكُلي للحالات، وتراوحت أعمارهم بين ( 70 - 38 ) عاماً".





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