إصابة جديدة بكورونا في الديوانية والمجموع 4

2020/03/24 | 23:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة الديوانية يوم الثلاثاء تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز، إنه "تم تسجيل إصابة جديدة لسيدة في قضاء الشامية، ليكون العدد الإجمالي لحد الان 4 إصابات مؤكدة".

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